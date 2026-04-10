Mica Malen! L'olandese della Roma aggancia Ibrahimovic: è il miglior bomber di gennaio di sempre

Chissà se, vista la potenziale vacanza nel ruolo nei prossimi mesi, la proprietà della Roma gli offrirà anche un posto da senior advisor. Donyell Malen, del resto, ha eguagliato i numeri di chi, in un’altra big del nostro campionato, oggi ricopre quel ruolo. Dal suo arrivo a gennaio, l’attaccante olandese ha segnato 10 gol in 12 partite, una rete ogni 97’. Se sia il miglior acquisto di gennaio o meno (ci sarebbero anche gli altri ruoli…) è aperto il dibattito. Di sicuro, è aggancio a un mito.

Come Zlatan. L’ex Aston Villa ha infatti raggiunto, ma in meno partite, lo stesso numero di gol segnati da Ibrahimovic dopo il suo ritorno al Milan, a gennaio 2020, lo svedese chiuse il campionato a 10 gol (in 18 partite). Zlatan, 40 enne, fu successivo non soltanto in campo, ma anche nello spogliatoio, conducendo i suoi compagni allo scudetto conquistato con Pioli nella stagione successiva.

Se Malen in futuro riuscirà a portare i giallorossi allo stesso traguardo, lo dirà soltanto il campo. Nel frattempo, l'attaccante classe '99 ha già fatto meglio in Serie A, al suo arrivo, di giocatori come Pato (9 gol) o di Ronaldo (al Milan, 7 gol a gennaio 2007). Mica Malen.