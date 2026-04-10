Frosinone, Calò dopo il pari col Palermo:“Risultato che ci dà consapevolezza”

E’ terminato 1-1 il big match della 34^ giornata del campionato cadetto. Alla magia su punizione di Calò risponde il mancino di Ranocchia, allo Stirpe termina in parità. Per parlare del match è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista dei padroni di casa Giacomo Calò.

“Nel primo tempo abbiamo concesso parecchio in ripartenza. Poi per come si era messa, da un lato pensi di portarla a casa e prendi un gol così conoscendo l’avversario. Sta a noi migliorare in questi piccoli dettagli che ti portano in alto. Sono una squadra molto fisica che è stata costruita per stravincere il campionato. Questa fisicità la puoi soffrire, magari sotto l’aspetto fisico sono stati più forti. Poi ci siamo messi tutti dietro, questi lanci lunghi sono sempre pericolosi. Un pareggio, per com’è andata, dà sicuramente consapevolezza”.