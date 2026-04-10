Roma, Soule: "Gasperini ci dice di cercare subito Malen, crediamo alla Champions"

Matias Soulé, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Pisa: "Era importantissimo prendere i tre punti dopo la sconfitta di San Siro dovevamo reagire, daremo tutto nelle ultime sei perché il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione alla Champions. Ovviamente ci crediamo, siamo stati tutto l'anno lì con alti e bassi e ci giocheremo nella maniera migliore tutte le finali che restano".

Cosa vuol dire giocare con Malen?

"Provo a cercarlo il più possibile, piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più: è appena arrivato e sta facendo benissimo, sono contento per lui, il mister ci dice di cercarlo: è la prima cosa che faccio quando ho la palla".