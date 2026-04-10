Frosinone, Alvini: “Pari col Palermo risultato giusto. Prestazione non bella esteticamente"

E’ terminato 1-1 il big match della 34^ giornata del campionato cadetto. Alla magia su punizione di Calò risponde il mancino di Ranocchia, allo Stirpe termina in parità. Per parlare del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa Massimiliano Alvini.

“Pareggio risultato giusto, il Frosinone c’è stato. Pareggio che accettiamo, che ci lascia sicuramente arrabbiati perché prendere gol al 90′ così ti lascia arrabbiato. Prestazione di spessore, è stata una partita bella per lo spettacolo sugli spalti, ma meno bella dal punto di vista estetica in campo. Però, cavolo che Frosinone! A quattro giornate dalla fine è lì, tanta roba. Il Palermo è una squadra costruita per un obiettivo solo. A quattro giornate dalla fine se fai questa prestazione vuol dire che non c’è entusiasmo, ma c’è la squadra. Grande merito ai miei calciatori, sono molto contento”.