Il MVP più scontato: premio a Malen dopo Roma-Pisa. Più il pallone della partita
Donyell Malen è il "Panini Player of the Match" di Roma-Pisa. Si tratta del secondo premio per l'olandese, dopo quello ricevuto al termine della partita contro il Cagliari nella 24ª giornata. Prestazione incredibile per l'attaccante, autore di una tripletta. Voto 8.5 per Tuttomercatoweb e intanto arriva l'accostamento a un ex campione della Roma come Gabriel Omar Batistuta: "Sono felice di aver aiutato la squadra a sbloccare la partita, da lì è stato tutto sotto controllo. La cosa più importante era prendere i tre punti. Sono molto orgoglioso del paragone con Batistuta, il mio obiettivo è segnare sempre di più".
Tripletta e Panini Player of The Match per Donyell Malen 🎯#RomaPisa pic.twitter.com/rjYyBPtH2R
— Lega Serie A (@SerieA) April 10, 2026
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