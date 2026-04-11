Gasperini nega screzi con Ranieri: "Sicuramente ci vedremo la prossima settimana"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra nell'anticipo del venerdì sera della 32^ giornata di Serie A contro il Pisa, ha parlato a Sky Sport e inevitabilmente gli è stato chiesto conto anche delle dichiarazioni pre-partita di Claudio Ranieri sul suo conto.

Gasperini ha preferito di fatto non rispondere nel merito, limitandosi a smentire che ci siano screzi tra lui e Ranieri: "Sull'Atalanta meglio non pronunciarsi, con i giovani hanno fatto cose straordinarie. E i risultati. Risultando competitiva da subito. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Sono molto contento del 3-0 stasera e della bella classifica. Domani e dopodomani poi vediamo cosa succederà, dovremo tifare certamente per Atalanta e Inter".

Così si era espresso Ranieri, senior advisor dei Friedkin, prima di Roma-Pisa: "Abbiamo proposto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, perché ho detto se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo quello che sta succedendo. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è un giocatore preso che lui non abbia approvato: Ziolkowski, Ghilardi, Venturino. Lo stesso Zaragoza, che è venuto all'ultimo perché non potevamo prendere Rowe, è stato preso su sua richiesta. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata a un punto dalla Champions League e dei giovani da far maturare. Io ho detto vediamo cosa posso fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuerò a farlo, se sarò interpellato resterò ma se non sarò interpellato me ne andrò, perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui come mi sono fatto da parte da allenatore sarò pronto a farmi da parte anche da Senior Advisor".