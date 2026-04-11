Frosinone mai vincente negli scontri diretti, Alvini: "Non mi preoccupa. Vorrei più elogi"

"Non mi preoccupa niente, perché abbiamo una continuità che le altre fino ad oggi non hanno mai avuto. Sono felice di quello che questa squadra sta facendo ed esprimendo". Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini dopo il pareggio interno contro il Palermo risponde così a chi gli chiedeva il conto sul fatto che la sua squadra non sia mai riuscita a vincere in uno scontro diretto d'alta classifica: "Vorrei vedervi elogiarla di più questa squadra, perché sta facendo un campionato straordinario. Sento le altre squadre che sono in cima parlare di miracolo ed imprese. - si legge su Tuttofrosinone.com - Forse a Frosinone siete abituati benissimo, ed è uno spettacolo quello che è stato fatto, ma quello che sta facendo questa squadra è completamente diverso rispetto alle altre."

Il pari fa comodo al Frosinone, ma secondo lei si poteva vincere?

"Vincevamo fino ad un minuto dalla fine, ci abbiamo provato. Giochiamo sempre per vincere, alla fine abbiamo pareggiato ed è un risultato da accettare"

Il gol del pareggio del Palermo arriva da un'azione fotocopia del primo tempo. Le fa rabbia aver preso gol in questo modo?

"Sì, potevamo evitarlo. Conosciamo questo tipo di situazione perchè ci lavoriamo anche noi. Bravo Ranocchia a fare un gesto tecnico strepitoso, ma potevamo essere più reattivi."