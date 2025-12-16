Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tra 5 giorni comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca

Tra 5 giorni comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
© foto di Insidefoto/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 15:15Serie A
Dimitri Conti

Quasi tutto pronto per la 35ª edizione della Coppa d'Africa, il massimo torneo per le nazionali del continente africano che si disputerà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Sarà il Marocco ad ospitare la manifestazione per il 2025, come già successo un'altra volta nella propria storia, nel 1988. In teoria sarebbe dovuto avvenire anche dieci anni fa, ma nel 2015 ritirò la candidatura per via di timori legati a contagi di Ebola da chi veniva dall'area subsahariana. In teoria si doveva giocare a inizio estate, ma la contemporaneità con il Mondiale per Club ha riportato l'impegno nella tanto detestata (dai club) finestra invernale.

Come funziona la Coppa d'Africa. Superata la fase delle qualificazioni, si arriva adesso nel cuore del torneo vero e proprio, che vede la partecipazione delle 24 selezioni nazionali che hanno superato il primo scoglio, suddivise all'interno di 6 gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano alla fase a eliminazione diretta, e quindi agli ottavi, le prime classificate di ogni raggruppamento e le due migliori seconde. Da lì avanti regolarmente con quarti, semifinali e finale.

In quali città e stadi si gioca? Sono sei gli impianti selezionati dalla CAF, con altrettante città pronte ad ospitare la manifestazione. Due sono di maggiori dimensioni e saranno quelli prescelti per le fasi più salienti: il Moulay Abdallah della capitale Rabat (capienza 69.500 persone) e lo stadio di Tangeri (65.000), oltre al Mohamed V di Casablanca (45.891) e agli stadi di Agadir (45.480), Marrakech (45.240) e Fes (45.000). La prima partita in programma, la sera del 21, tra Marocco e Comore sarà disputata nella cornice di Rabat. I raduni sono iniziati a partire dalla settimana precedente: ieri, 15 dicembre, era il termine ultimo per permettere ai club di liberare i propri tesserati che sono stati convocati.

Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Petkovic, un italiano e l'incredibile caso del Camerun: tutti i ct della Coppa d'Africa 2025
Bazzani: "Nessuno come Zaniolo spalle alla porta. Nazionale? Non ci sono Totti e Del Piero..."
Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"
Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"
Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel
Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Piantanida: "Fiorentina, Vanoli non ha il phisique du role per gestire la situazione"
Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"
Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"
Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel
Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"
Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"
Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"
Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato
Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: "Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere"
Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci"
