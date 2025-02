Roma, Ghisolfi: "Dybala fondamentale, futuro al centro del progetto"

Florian Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match contro il Monza, valido per la 26esima giornata di Serie A. Il dirigente giallorosso ha parlato del momento della squadra, esprimendo soddisfazione per il lavoro di mister Ranieri e sottolineando l'importanza di Paulo Dybala per il futuro del club.

Visto il percorso fatto dall'arrivo di Claudio Ranieri, le volevo chiedere se c'è un pizzico di rammarico per non averlo chiamato prima.

"Non dobbiamo vivere nel passato. Oggi il mister Ranieri è qui e siamo contenti perché sta facendo un ottimo lavoro. Come ho detto prima, non vogliamo volare basso perché sappiamo da dove veniamo. Siamo in una dinamica positiva e vogliamo continuare".

Nel futuro della Roma c'è sempre Paulo Dybala, al centro del progetto anche per il prossimo anno?

"Conosciamo l'importanza di Paulo, lo vediamo ogni partita. Per il prossimo anno è sotto contratto e vogliamo costruire una squadra molto forte dove avrà il suo spazio, per il suo talento e per la sua leadership".