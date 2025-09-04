Roma, goleada in amichevole contro il Roma City: tripletta per il giovane Paratici

La Roma non conosce sosta. Nonostante la pausa per gli impegni delle nazionali, la squadra di Gian Piero Gasperini ospita al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria il Roma City, squadra capitolina militante in Eccellenza. Il match termina sul punteggio di 8-0 in favore dei giallorossi: la sorpresa di giornata è il giovanissimo Lorenzo Paratici, lanciato titolare in attacco da Gasperini e autore di una tripletta. In gol anche Baldanzi e Cristante, autori di una doppietta, e Soulé.

Roma-Roma City 8-0, il primo tempo

La Roma domina il primo tempo, chiudendo sul 3-0. Dopo una punizione di Dybala alta al 10’, è Paratici a sbloccare il match poco dopo, rubando palla e battendo il portiere. Baldanzi raddoppia al 20’ con un sinistro preciso che colpisce il palo e si insacca. Al 32’ arriva il tris: angolo di Dybala e colpo di testa perfetto di Paratici. La squadra di Gasperini sfiora il poker con lo stesso Paratici, che centra il palo, e con Soulé, fermato da Santi. Il giovane argentino trova comunque il gol al 39’, chiudendo un tempo a senso unico.

Roma-Roma City 8-0, il secondo tempo

La Roma continua lo show anche nella ripresa, dilagando fino all’8-0 finale. Al 48’ Baldanzi firma la doppietta su assist di Soulé. Poi Paratici completa la sua tripletta con una splendida girata in area al minuto 59. Cristante diventa protagonista: al 67’ risolve una mischia firmando il 7-0, quindi al 78’ trova la doppietta con un gran destro da fuori. In mezzo, da segnalare un colpo di testa impreciso di Hermoso e il tentativo da centrocampo di El Shaarawy che sfiora l’eurogol nel finale.

ROMA-ROMA CITY 8-0

MARCATORI: 11', 32', 59' Paratici, 20', 48' Baldanzi, 39' Soulé, 67', 78' Cristante

ROMA (3-4-2-1): Gollini (46' Vasquez); Ghilardi, Hermoso, Angelino; El Shaarawy, Pellegrini (60' Seck), Cristante, Soulé; Baldanzi, Dybala; Paratici (60' Lulli).

A disp.: Vasquez, Seck, Lulli.

All. Gian Piero Gasperini

ROMA CITY: Santi, Izco, Contini, Tarditi, Menini, Carillo, Petraglia, Marchi, Riosa, Milani, Hernandez.

A disp.: Allegrucci, Susini, Pizzuti, Palleschi, Spila, Drost, Barracco, Salim, Cotugno.

All. Alessandro Boccalini