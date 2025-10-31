Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 9 giornate: Bonazzoli di prepotenza
Di seguito i migliori 5 attaccanti di Serie A dopo 9 giornate. Cambio al comando con Bonazzoli che ritorna in classifica e lo fa balzando direttamente al primo posto. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore:
1. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.80 (5)
2. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.58 (6)
3. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (7)
4. Marcus Thuram (Inter) 6.40 (5)
5. Giovane Santana do Nascimento (Hellas Verona) 6.28 (9)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)