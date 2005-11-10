La seconda vita di Gollini: le parole di Gasp lo certificano, è uno da big

Un elogio a cuore aperto, sincero e spontaneo di Gian Piero Gasperini è un dono prezioso. Perché è frutto del suo pensiero, senza filtri, senza secondi fini. Per questo le parole del maestro di Grugliasco, tecnico della meravigliosa Roma di questa stagione, sono oro per Pierluigi Gollini, professione portiere, che sta iniziando un percorso nella sua nuova vita. "Non fai 112 partite ad alto livello per caso: adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca dell'Atalanta (dove Gasp lo ha allenato, ndr) era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi". Crescere e maturare, chi l'ha detto che c'è un limite temporale per cui a un certo punto è troppo tardi, che esiste un confine che se varcato non ti permette più di avere altre chances per dimostrare e per mostrarti?

Il ko di Svilar e la grande occasione

Questo è, Gollini, necessità e virtù hanno portato il classe 1995 di Bologna a diventare il titolare della Roma dopo l'infortunio di Mile Svilar. Essere il secondo del miglior portiere del campionato, in coabitazione con Mike Maignan per non far torti a nessuno, mica è vita semplice. Sai che albergherai in attesa dell'occasione e della chiamata. Sei come un pompiere in caserma, pronto se c'è un fuoco da spegnere. E a Roma è divampato un incendio, l'infortunio di Mile, e una notte di preoccupazione a Roma. Perché sì, le etichette, e quelle son dure e brutte da mandar via, per Gollini erano chiare: "esuberante, poco spirito di lavorare e di migliorarsi".

Partite da big

E invece no. "Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. E' un portiere di grande livello". La benedizione Gasperiniana non è arrivata per caso. Lo mostrano i fatti. Gollini ha esordito contro il Real Madrid e nonostante la sconfitta ha giocato una prestazione maiuscola. E poi quella col Como, nessun gol preso e che parate. E poi col Genoa, e poi lo Slovan Bratislava, ancora rete inviolata, ancora le etichetta che scivola via. Poi il 3-3 col Napoli, poi la vittoria contro il Cagliari, dove senza paura è uscito, s'è immolato, ha parato.

Un altro Gollini, un altro Pierluigi

E' un altro Gollini perché è un altro Pierluigi. Una nuova paternità all'orizzonte, "ciò che abbiamo sempre sognato", ha scritto nelle scorse settimane sui social. Ha imparato dal percorso, dagli errori, ha capito che il calcio è un mondo che ti fagocita e che ti prende tutto, se lo affronti a testa troppo alta, guardando le nuvole. A trentuno anni c'è la vera consapevolezza, e sei partite sono prova e controprova, che è un portiere da grande squadra. Lo conferma Gasperini, ma uno così sarebbe titolare o si giocherebbe il posto in quasi tutte le formazioni d'alto livello del nostro campionato. Adesso.

Contratto in scadenza

Ha il contratto in scadenza, estate 2027, per il domani c'è tempo ma la Roma adesso ha la prova provata che non ha solo un campionissimo come Svilar ma anche un portiere d'alto livello come Gollini. Siccome i Friedkin e la dirigenza tutta sanno quando non perdere un affare, e quando non farsi sfuggire un'occasione, c'è da immaginarsi come finirà e come andranno i prossimi mesi. Ma c'è tempo. Intanto c'è il presente. Quello dove Roma adesso non ha più dubbi, para Gollini.