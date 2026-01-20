Roma, Hermoso va ko e ora Dragusin diventa primario. Ma ci sono due ostacoli

Le brutte sensazioni di Gian Piero Gasperini su Hermoso al termine di Torino-Roma hanno trovato conferma negli esami svolti nelle ore successive. Il difensore spagnolo, che da tempo convive con la pubalgia, ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, muscolo fondamentale per la flessione dell’anca e strettamente collegato a questa patologia. Nello scenario più ottimistico, Hermoso resterà ai box per circa un mese, ma non è escluso che lo stop possa allungarsi fino a sei o sette settimane.

Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa giallorossa. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, Gasperini avrebbe sollecitato il direttore sportivo Massara a intervenire con urgenza sul mercato, chiedendo l’acquisto di un difensore centrale. In cima alla lista dei desideri c’è Radu Dragusin, profilo già seguito in passato e molto gradito al giocatore, che tornerebbe volentieri in Serie A dopo le esperienze con Juventus e Genoa. L’operazione resta però complessa: il Tottenham valuta il romeno circa 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo. A complicare ulteriormente i tempi c’è anche il matrimonio del calciatore, in programma proprio in questi giorni a Bucarest.

Dopo gli investimenti già effettuati, la dirigenza dovrebbe comunque avere a disposizione un budget aggiuntivo di circa 15 milioni per completare il rafforzamento della rosa, puntando soprattutto su formule flessibili come il prestito con diritto di riscatto. Una cifra che potrebbe tornare utile anche per altri obiettivi, come Fortini della Fiorentina per la corsia sinistra.