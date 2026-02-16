Roma, i dettagli del riscatto di Malen: una novità, con una percentuale per l'Aston Villa

La Roma ha tutta l'intenzione di andare avanti con Donyell Malen. L'attaccante olandese, classe '99, voleva ritrovare massima fiducia in un progetto tecnico che lo avrebbe messo al centro di tutto. C'era una folta concorrenza per il giocatore, a partire da vari club della Bundesliga e pure il Napoli ha tentato di strapparlo dalle grinfie della dirigenza giallorossa, ma il diesse Massara ha avuto la meglio con l'inserimento dell'obbligo di riscatto che invece il club partenopeo non poteva garantire.

Cifre e dettagli nascosti dell'operazione

L'Aston Villa ha ceduto in prestito Malen, incassando subito 2 milioni di euro, ma la Roma vanta un diritto di riscatto che diventa obbligatorio da 25 milioni. Dunque, un investimento complessivo da 27 milioni di euro che certamente il club capitolino compirà, seppur al verificarsi di due condizioni. La prima, secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, riguarda il 50% delle presenze. A giudicare dall'impiego dell'olandese finora (5 apparizioni), non si corrono pericoli. L'altra dipenderà dalla qualificazione europea. Conference League esclusa, quindi solo con piazzamento in Europa o Champions League i giallorossi potranno rilevare il cartellino del 27enne. Ultimo dettaglio non di poco conto: i Villans si sono riservati di incassare il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

I numeri di Malen in giallorosso

Donyell Malen è diventato il terzo giocatore a segnare più di 4 gol nelle prime cinque gare con la Roma in Serie A. Precisamente tra chi ha esordito con i capitolini nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Gabriel Omar Batistuta (6) e Stephan El Shaarawy (4). Per l'attaccante olandese sono 5 i gol forgiati finora, con la pesante doppietta di ieri ai danni del Napoli.