Roma due volte in vantaggio e ripresa. Il Romanista soddisfatto: "Prove di grandezza"

Non basta un super Malen alla Roma per imporsi al Maradona: contro il Napoli termina 2-2 il posticipo della domenica sera della 25ª giornata di Serie A. Alla doppietta dell’olandese risponde prima l’ex. Spinazzola, poi la prima rete in Italia di Alisson Santos.

Partono molto forte i giallorossi, in vantaggio dopo circa sette minuti grazie al quarto gol da quando è approdato nella Capitale di Malen su assist dello spagnolo Zaragoza, anche i prodotto di Massara nell’ultimo mercato invernale. Sul finire di primo tempo, però i partenopei trovano la rete del pareggio grazie ad un bel gol dalla distanza di Spinazzola con deviazione decisiva di Pisilli. Nella ripresa calano leggermente i ritmi i giallorossi tornano in vantaggio al 70’ grazie alla doppietta dell’ex Aston Villa direttamente da calcio di rigore. Ancora una volta, però, il Napoli trova il pareggio con il primo e decisivo centro di Alisson Santos. Un punto che permette alla Roma di staccare nuovamente la Juventus e di tornare da sola al quarto posto, a -3 proprio dai partenopei.

Così Gasperini nel post match: “C’è più rammarico, ma bisogna dare anche i giusti meriti agli avversari. Nel primo tempo ho avuto la sensazione che non fossimo sempre puliti nelle uscite. Nel secondo, invece, mi sembra che la partita fosse incanalata bene. Abbiamo avuto spazi aperti per chiuderla. Alla fine è un buon risultato per entrambe, ma noi abbiamo perso una grande occasione”.