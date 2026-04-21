Roma, i Friedkin scelgono Gasperini: avanti col tecnico, valutazioni su Ranieri e Massara

La direzione è stata tracciata senza esitazioni: la Roma riparte da Gian Piero Gasperini. Dopo giorni agitati e tensioni interne, Dan Friedkin ha deciso di fare chiarezza, confermando la piena fiducia nel tecnico e spegnendo ogni voce su possibili cambi di rotta. Le frizioni emerse nelle ultime settimane, amplificate anche dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, non hanno scalfito la posizione dell’allenatore. Il progetto, avviato un anno fa con un incontro riservato a Firenze, resta centrale nei piani della proprietà, che non intende interrompere il percorso intrapreso.

Resta però da risolvere il rapporto tra Gasperini e Ranieri. I due, ormai distanti sia sul piano umano che professionale, non si confrontano da giorni. Il tecnico ha scelto il silenzio, forte del sostegno ricevuto, mentre il consulente potrebbe rivedere il proprio ruolo: “Se non sarò interpellato, sono pronto a farmi da parte”, aveva dichiarato in precedenza.

In estate, secondo il Corriere dello Sport, si preannunciano cambiamenti più ampi anche nell’assetto societario. La posizione del direttore sportivo Frederic Massara è oggetto di valutazioni e resta evidente la mancanza di una struttura dirigenziale definita, tra assenza di un amministratore delegato e ruoli poco chiari nell’area tecnica. La linea è stata fissata: Gasperini al centro, con la Roma chiamata ora a ritrovare stabilità dentro e fuori dal campo.