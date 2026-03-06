Fonseca deluso ma orgoglioso: "Forse meritavamo qualcosa in più, questo è il calcio"

L’Olympique Lione esce dalla Coupe de France con grande amarezza. Il Lens ha strappato il pass per la semifinale vincendo ai rigori dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. Dal dischetto i Sang et Or si sono imposti 5-4, spegnendo i sogni dei Gones che avevano rimontato due gol di svantaggio.

Al termine della gara, Paulo Fonseca ha espresso sentimenti contrastanti. "È un mix di emozioni. C’è frustrazione perché perdiamo ai rigori, ma sono molto felice della mia squadra", ha dichiarato il tecnico portoghese. "Rimontare da 2-0 contro il Lens non è semplice. Abbiamo fatto molte cose buone, anche nel primo tempo. I giocatori hanno dato tutto e sono orgoglioso di loro. Forse meritavamo qualcosa in più, ma questo è il calcio".

Fonseca ha poi invitato l’ambiente a voltare pagina rapidamente in vista del prossimo impegno di campionato. "Domenica ci aspetta una partita molto importante e dobbiamo concentrarci su quella". Il tecnico ha voluto dedicare anche un pensiero ai tifosi: "L’atmosfera allo stadio è stata magnifica. Il modo in cui hanno sostenuto la squadra è stato incredibile. È una delusione anche per loro, ma dobbiamo restare positivi".

Secondo Fonseca, il Lione avrebbe meritato la qualificazione: "Abbiamo continuato a crederci fino all’ultimo minuto. Sapevamo di poter segnare e cambiare la partita. Il Lens ha creato poche occasioni: è molto pericoloso in contropiede, ma noi abbiamo dominato e avuto più possesso. Dovevamo solo essere più incisivi".