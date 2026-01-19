TMW Roma, il punto su Dragusin: quando potrebbe sbloccarsi l'affare e la volontà del giocatore

Radu Dragusin tornerà in Serie A? Il nome dell'ex difensore di Juventus e Genoa è caldo in questo mercato invernale e la Roma sta seriamente valutando il suo innesto. In queste ore i giallorossi stanno attendendo di sapere qualcosa in più riguardo all'infortunio che ha fermato Mario Hermoso nella sfida vinta a Torino, ma le due cose non sono necessariamente legate fra loro. L'interesse dei giallorossi infatti va al di là del possibile stop dello spagnolo, che al massimo potrebbe incentivare la volontà di inserire Dragusin nella rosa di Gasperini. E dopo la gara di ieri non ci sono stati nuovi contatti fra le parti, almeno per ora.

Come vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb.com infatti l'idea è nata prima che aprisse ufficialmente il mercato invernale. E, nel frattempo, i giallorossi hanno già messo sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto (a circa 25 milioni di euro). Al momento il Tottenham rimane ancora freddo su questa ipotesi, dato che preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

C'è sempre l'interesse del Lipsia, in Germania. Qualora non dovesse concretizzarsi però ecco che a fine mercato gli scenari potrebbero cambiare e la posizione degli Spurs potrebbe cambiare. Anche tenendo conto del fatto che il giocatore, da parte sua, gradirebbe tornare in Serie A, dove ha già fatto vedere quello che vale.