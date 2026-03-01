Roma-Juventus, il doppio ex Motta: "Grande lavoro sia di Gasperini che di Spalletti"

Marco Motta, ex giocatore tra le altre di Roma e Juventus, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del big match in programma questa sera all'Olimpico proprio tra giallorossi e bianconeri.

La Champions può pesare per la Juve?

"Credo che, nonostante l'eliminazione, nella testa dei giocatori ci siano strascichi più positivi. Dopo la partita di andata, nessuno pensava ad una possibile rimonta e per di più nelle condizioni in cui si è verificata. Partita straordinaria nei 90 minuti, recuperare un risultato in 10 ha dato loro una sensazione di forza. E' stato un peccato uscire dalla Champions League, ma grazie al grande allenatore che hanno e grazie alla grande prestazione che hanno fatto arriveranno a Roma con grande voglia".

Come i due tecnici prepareranno la sfida?

"Sono due grandissimi allenatori, che hanno segnato la mia carriera. Quando ho esordito con la Roma, era un Roma-Genoa con Spalletti e Gasperini sulle due panchine. Spalletti cura qualsiasi dettaglio e sa tirare fuori dai suoi ragazzi quello che vuole. Dall'altra parte, Gasperini ha un po' cambiato la visione del calcio e penso che a Roma stia facendo molto bene. Magari la Roma non sta facendo tanti gol come la sua Atalanta, ma penso che farà una grandissima partita".

E' più la Juventus di Spalletti o la Roma di Gasperini?

"Bella domanda. Spalletti è arrivato in corsa ed è riuscito a dare un cambio importante. Dall'altra parte penso che Gasperini abbia sorpreso tanti, non me perché lo conosco e l'ho avuto. Penso che da subito stia facendo un grandissimo lavoro con la Roma. Sono molto contento per entrambi e da ambo le parti si vede la mano dell'allenatore".