Avellino, Palmiero: "Volevamo vincere in casa, dobbiamo cercare di essere positivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 10:34
Paolo Lora Lamia

"Ci tenevamo a vincere la gara in casa. E' un punto importante ma volevamo muovere la classifica con 3 punti. Prendiamo la prestazione e il fatto che non prendiamo gol, non accadeva da contro il Sudtirol". Parole di Luca Palmiero, centrocampista dell'Avellino, intervenuto dopo il pareggio contro la Juve Stabia. "Cosa chiede il mister? Compattezza, la serie B è questa, badare al sodo e cercare di portare a casa i punti anche con prestazioni non belle ma determinanti”.

Riguardo all'aspetto mentale che fatica a funzionare, come riportato da Tuttoavellino.it, dice: "Non lo vedo come un problema. Venivamo da tre sconfitte di fila, ritrovare compattezza è importante, cercando di non prendere gol. Ovviamente dobbiamo migliorare in zona offensiva, bisogna essere più positivi. In Serie B ogni punto pesa, non abbiamo giocato la partita per cercare di non perdere, ma di vincerla. Quando non si può vincere, va bene anche il punto”.

La squadra sembra impaurita: “Noi cerchiamo sempre di vincere, poi magari al 90' vengono anche meno le energie, cerchi di badare anche al sodo. Noi dobbiamo per forza essere positivi e cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno”.

