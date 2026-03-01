Cesena, Zaro dopo il pari di Empoli: "Avevamo bisogno di raccogliere a tutti i costi dei punti"

Il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha commentato il pareggio di Empoli in zona mista: "È stata una partita tosta e lo sapevamo, ma siamo venuti qua con la consapevolezza che avevamo bisogno di raccogliere a tutti i costi dei punti e, se fossero stati tre, chiaramente sarebbe stato meglio. Le condizioni con cui abbiamo iniziato la partita sono state quelle giuste e siamo riusciti a trovare la rete del vantaggio. Il rammarico forse rimane quello di non aver sfruttato qualche occasione importante avuta nel primo tempo, che non ci ha permesso di chiudere la prima frazione con due gol di scarto.

Nel secondo tempo è anche naturale che un po' ti abbassi e qualcosa concedi, ma alla fine abbiamo preso gol su un episodio. Penso che, a parte qualche tiro da fuori, non abbiamo concesso grosse occasioni all'Empoli e rimane, ripeto, il rammarico per il primo tempo che, al netto delle occasioni create, forse ci avrebbe visto meritatamente in vantaggio con più di una rete di scarto.

Oggi ci portiamo a casa questo punto anche se, ripeto, c'è rammarico perché bisogna comunque essere ambiziosi, nonostante il periodo non facile che stiamo attraversando, però martedì c'è un'altra partita bella in casa nostra, una partita importante, nella quale avremo bisogno del nostro pubblico. Giochiamo contro una squadra davvero forte e, quindi, vogliamo farci trovare pronti perché il campionato è ancora lungo, siamo lì nelle posizioni dove volevamo essere e quindi andiamo avanti così con fiducia.