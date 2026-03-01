Modena, Dellavalle: "Buttato via il primo tempo. Penso che possa capitare una giornata no"

Sconfitta casalinga per il Modena. La formazione di Andrea Sottil viene battuta 2-1 dal Padova e scivola in classifica pur rimanendo comunque all'interno della zona playoff. Al termine del match, il difensore gialloblù Alessandro Dellavalle ha commentato ai canali ufficiali del club:

"Dispiace, abbiamo buttato via il primo tempo, non giocando come l’avevamo preparata in settimana. Siamo stati spenti di testa e abbiamo sbagliato l’atteggiamento, loro hanno trovato due gol e dopo è stata dura perchè si sono chiusi bene. Penso che possa capitare una giornata no, per fortuna il calendario ci dà l’occasione di giocare già martedì".