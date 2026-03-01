Verso Roma-Juve, Cufrè: "Lo schiaffo a Del Piero? Acqua passata, nessun rancore"

"Roma contro Juve per me era come avere un altro derby. Aveva lo stesso grado di emozione. Si affrontava una squadra di pari livello e per questo serviva andare oltre". Non dimentica il suo passato giallorosso e le rivalità che aveva in Italia Leandro Cufrè, intervistato da Tuttosport in vista del big match di questa sera all'Olimpico. "Sicuramente sarà una partita decisiva: chi vince, fa un passo chiaro e forte verso la qualificazione in Champions League", ammette l'ex difensore argentino.

Inevitabile pensare al precedente della stagione 2004/05, con lo schiaffo a Del Piero: "Ma no, è una cosa che è già passata, pure da tempo. Anzi, per me è scaduta. E lo dico: non c’è alcun rancore. Alex lo riconosco come un grande professionista. In quel momento entrambi abbiamo avuto uno scontro acceso, ma non siamo mai andati oltre quanto accaduto in campo. E fuori dal rettangolo verde non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Anzi... Ripeto: un grande professionista".

Manca più Del Piero alla Juventus o Totti alla Roma? Cufré la pensa così: "Sarebbero due che in campo avrebbero dato quel qualcosa in più a questa partita. Poi ribadisco: per me era un vero e proprio derby, lo consideravo un match diverso dagli altri. Giocatori come loro sono complicatissimi da ritrovare al giorno d’oggi".