Roma, Koné: "Voglio ripagare la fiducia del club, ecco cosa ci ha chiesto Gasperini"

Manu Koné, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League vinta per 2-1 sul Nizza: "Il problema è che nel primo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla, Gasperini ci ha chiesto di essere più decisivi davanti ed è quello che siamo riusciti a fare nel secondo tempo".

Ti aspettavi questa partenza?

"Sicuramente, con un nuovo allenatore come Gasperini sappiamo quello che vuole. Lavoriamo tanto in allenamento, sul campo ci troviamo bene. Le vittorie stanno arrivando, vogliamo continuare così. Io lavoro da tanto tempo per arrivare a questo livello, la Roma mi ha cercato e voglio ripagare la fiducia del club".

Roma tra le favorite dell'Europa League?

"Andiamo piano, non ci interessa dire se siamo favoriti o no. Dobbiamo restare umili, pensando a una partita per volta. Siamo molto ambiziosi, speriamo ci sia una lunga storia da scrivere".