Roma, le ultime dall'allenamento: Bailey corre in campo, in due in parte col gruppo
Nella mattinata di oggi la Roma è tornata ad allenarsi e per Gian Piero Gasperini arrivano in parte anche buone notizie. Come appreso da TMW, infatti, due calciatori giallorossi stamani sono tornati parzialmente a lavorare in gruppo.
Si tratta del difensore Mario Hermoso e del centravanti Artem Dovbyk, i quali hanno svolto parte della seduta assieme al resto della squadra. Lavoro totalmente a parte invece per Leon Bailey, che si è limitato a una corsa sul campo, dopo aver dovuto abbandonare anzitempo la partita contro la Juventus di sabato scorso, nella quale era subentrato a inizio ripresa, per via di un infortunio.
