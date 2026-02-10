Baturina di rigore, Maradona gelato: 1-0 del Como, Napoli costretto a rincorrere al 45'

Il Como conduce a sorpresa 1-0 al Maradona al termine dei primi 45 minuti: la decide al momento Martin Baturina su rigore imprendibile.

Tutto chiuso

Un primo quarto d’ora piuttosto contenuto al Maradona nel quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. Conte, in balia di una situazione di emergenza e scelte risicate con Hojlund in avanti e Giovane-Vergara alle spalle, mentre Fabregas ha sorpreso tutti lasciando in panchina un attaccante puro per prediligere lo spartito vincente visto con la Lazio. Ossia Sergi Roberto, Perrone, Nico Paz, Baturina e Caqueret tutti insieme dal primo minuto, con gli ultimi tre a ruotare costantemente là davanti per non dare punti di riferimento agli azzurri.

Baturina di rigore, Maradona ammutolito

Una partita a scacchi perlopiù, molto bloccata e con entrambe le squadre a non concedere spiragli in porta se non con i tentativi di sfondamento di Hojlund, il colpo di testa centrale di Nico Paz e la conclusione troppo morbida di Lobotka. La partita si è stappata all’improvviso su un episodio, ossia il calcio di rigore commesso da uno sbadato Olivera su Smolcic pronto al tap-in. Al minuto 39, dopo i dovuti controlli e conferme Martin Baturina è stato letale dagli undici metri al 39'. Una gigantesca occasione del Napoli su smarcamento in profondità di Hojlund nel finale poteva costare caro a Ramon, che ha placcato il danese ma fuori area, con tanto di giallo automatico a rischio rosso. Ma finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero e il Como è sorprendentemente avanti al Maradona per 1-0 al rientro negli spogliatoi.