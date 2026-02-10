Olivera causa rigore, Baturina cecchino dal dischetto: Como avanti 1-0 sul Napoli
Il Como la sblocca su calcio di rigore, dal dischetto va a segno Martin Baturina. Fallo commesso da Olivera su Smolcic a due passi dalla porta e l'arbitro Manganiello ha immediatamente assegnato penalty: momento di indecisione dalle parti dei lariani, dopo il recente errore di Nico Paz contro l'Atalanta e alla fine dagli undici metri è andato il croato in maglia numero 20.
Sangue freddo e rigore perfetto, Milinkovic-Savic punito con una conclusione imprendibile e angolata: è 1-0 al Maradona per il Como, Napoli sotto al minuto 39.
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
