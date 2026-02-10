Olivera causa rigore, Baturina cecchino dal dischetto: Como avanti 1-0 sul Napoli

Il Como la sblocca su calcio di rigore, dal dischetto va a segno Martin Baturina. Fallo commesso da Olivera su Smolcic a due passi dalla porta e l'arbitro Manganiello ha immediatamente assegnato penalty: momento di indecisione dalle parti dei lariani, dopo il recente errore di Nico Paz contro l'Atalanta e alla fine dagli undici metri è andato il croato in maglia numero 20.

Sangue freddo e rigore perfetto, Milinkovic-Savic punito con una conclusione imprendibile e angolata: è 1-0 al Maradona per il Como, Napoli sotto al minuto 39.

