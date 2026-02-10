TMW Palermo, Inzaghi: "Il 3-1 poteva ammazzare un toro. Gol annullato? D'accordo con DDR"

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi per analizzare la sfida contro la Sampdoria:

L'importanza del risultato.

"E' una partita che sicuramente è piaciuta. A me in certi frangenti è piaciuta molto, in altri meno ma la squadra ha avuto una grande reazione. Spiace per quei 10 minuti nel secondo dove abbiamo rimesso in gioco la Sampdoria. Il 3-1 poteva ammazzare un toro ma la squadra è rimasta in partita. Per come si è messa portiamo a casa un punto importante. Ora dobbiamo chiudere il cerchio".

Cosa non le è piaciuto stasera?

"Non siamo partiti bene perché la Sampdoria è una squadra forte e la classifica non c'entra nulla con la classifica che ha. Nel primo tempo non abbiamo subito niente, poi quando ha mollato la pressione abbiamo iniziato a giocare. Ci è stato annullato un gol, abbiamo segnato. Poi il secondo tempo era iniziato allo stesso modo, non mi dava la sensazione di prendere gol. Abbiamo subito reti che una difesa come la nostra non prende".

TMW - La classifica è comunque corta.

"Quando perdi da 12 partite non dobbiamo fermarci. Noi non ci dobbiamo accontentare, quando giochi in uno stadio del genere è difficile. La Sampdoria ha acquistato giocatori forti. Alla fine dobbiamo accettare il verdetto del campo e il risultato è giusto. E' chiaro che quando vai in vantaggio è difficile. Ora sabato nel nostro stadio dobbiamo tornare a vincere".

Si è visto parapiglia dopo la rete annullata nel primo tempo.

"Io sono d'accordo con De Rossi: non è un gol da annullare. Conti va all'indietro, Bani è saltato col braccio, non può tenere il braccio aderente al corpo. L'arbitro ha visto che era un fallo di gioco. Le telecamere non aiutano e noi siamo sfortunati con ste cose. E' chiaro che se fossimo andati all'intervallo sopra 2-0 sarebbe stato diverso".