Roma, Malen incanta all'esordio: gol e subito feeling con Dybala

“Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, scriveva Orazio nelle Epistole. Donyell Malen sembra aver preso alla lettera questa massima del poeta latino. Lanciato subito titolare da Gian Piero Gasperini nella sfida contro il Torino, all’olandese sono bastati appena 26 minuti di gioco per segnare il primo gol con la maglia giallorossa. In verità, l’ex Aston Villa aveva già fatto esultare i suoi nuovi tifosi qualche istante prima, salvo doversi arrendere alla bandierina del guardalinee per un fuorigioco di pochi centimetri.

La prestazione di Malen, però, non si è esaurita nella sola rete. “Ha le caratteristiche che cercavo. Ha un’abilità nello smarcarsi non solo di schemi o di spalle, ma con tagli, aperture, movimenti dentro l’area. Conclude con velocità e potenza: sono doni fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a servirlo bene, possono arrivare tanti gol”, ha spiegato Gian Piero Gasperini nel post partita, commentando i 76 minuti disputati dal suo numero 14.

Particolarmente incoraggiante è apparsa l’intesa con Paulo Dybala. I due hanno dato l’impressione di conoscersi da tempo, con la Joya protagonista in entrambe le occasioni da gol costruite da Malen. “Giocare con Paulo è davvero una bellezza”, ha raccontato l’olandese. A fargli da eco è stato lo stesso Dybala: “Donyell è un giocatore molto forte. I suoi movimenti li conosciamo già: è un calciatore di esperienza, ha giocato in grandi campionati. Per noi che giochiamo dietro è facile trovarlo, perché fa movimenti da attaccante vero. Sul gol ha fatto uno stop incredibile e davanti al portiere ha un gran tiro”. Un concetto ribadito anche dal Gasp: “Quando le cose si completano, si alza il valore di tutti. Malen migliora anche la prestazione di Dybala, perché ha un riferimento di valore davanti, con un linguaggio tecnico molto importante. Su questo speriamo di costruire le prossime partite”.

Spazio, nel finale, anche ai primi minuti in giallorosso di Robinio Vaz. Il francese, entrato nell’ultimo quarto d’ora di gioco, ha offerto un primissimo assaggio del suo talento, andando persino vicino al gol nel recupero. Segnali incoraggianti, dunque, per una Roma che può godersi i nuovi innesti e che, grazie al successo contro i granata, supera la Juventus portandosi al quarto posto in classifica.