Né Kolo Muani né Woltemade: Nico Gonzalez è e sarà il punto fermo in attacco per Spalletti

In questi giorni, come del resto nelle ultime settimane, in casa Juventus non si fa altro che parlare di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. I gol in Europa League siglati ieri, uno a testa, hanno riacceso il dibattito sul fatto che i due dovrebbero giocare insieme più spesso, ma in tutto questo forse vengono fatti i conti senza l'oste, visto che c'è un altro attaccante che resta e sarà il vero punto fermo di Luciano Spalletti. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, giocatore che per tutta l'estate è stato sul punto di lasciare il club bianconero, dopo il prestito all'Atletico Madrid dell'anno scorso, ma che poi è rimasto a Torino ed è diventato centrale dell'idea di Juve del tecnico toscano.

Spalletti punta forte su Nico

Già alcune settimane fa fu proprio l'allenatore a indicare l'argentino come uno dei suoi attaccanti. Non un esterno, ma una punta a tutti gli effetti e guardando le partite della squadra bianconera è facile notare come queste parole siano state esatte. Spalletti difficilmente vorrà fare a meno di lui e anche quando, per forza di cose, non lo schiererà dal primo minuto sarà pronto a metterlo in campo a gara in corso, come successo anche ieri sera in Europa League.

L'investimento di Carnevali

Oltre a tutto questo, nel pregara della sfida contro il Celta Vigo, sono arrivate anche le parole di Giovanni Carnevali, che ha raccontato come la Juventus e Nico Gonzalez siano arrivati al rinnovo fino al 2030: "Da parte nostra Nico è sempre stato un punto fermo, noi non volevamo mandarlo via. Abbiamo mantenuto la nostra parola e credo che lui abbia voglia di restare".