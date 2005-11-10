Né Kolo Muani né Woltemade: Nico Gonzalez è e sarà il punto fermo in attacco per Spalletti

Né Kolo Muani né Woltemade: Nico Gonzalez è e sarà il punto fermo in attacco per SpallettiTMW
Lorenzo Di Benedetto
In questi giorni, come del resto nelle ultime settimane, in casa Juventus non si fa altro che parlare di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. I gol in Europa League siglati ieri, uno a testa, hanno riacceso il dibattito sul fatto che i due dovrebbero giocare insieme più spesso, ma in tutto questo forse vengono fatti i conti senza l'oste, visto che c'è un altro attaccante che resta e sarà il vero punto fermo di Luciano Spalletti. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, giocatore che per tutta l'estate è stato sul punto di lasciare il club bianconero, dopo il prestito all'Atletico Madrid dell'anno scorso, ma che poi è rimasto a Torino ed è diventato centrale dell'idea di Juve del tecnico toscano.
Spalletti punta forte su Nico
Già alcune settimane fa fu proprio l'allenatore a indicare l'argentino come uno dei suoi attaccanti. Non un esterno, ma una punta a tutti gli effetti e guardando le partite della squadra bianconera è facile notare come queste parole siano state esatte. Spalletti difficilmente vorrà fare a meno di lui e anche quando, per forza di cose, non lo schiererà dal primo minuto sarà pronto a metterlo in campo a gara in corso, come successo anche ieri sera in Europa League.
L'investimento di Carnevali
Oltre a tutto questo, nel pregara della sfida contro il Celta Vigo, sono arrivate anche le parole di Giovanni Carnevali, che ha raccontato come la Juventus e Nico Gonzalez siano arrivati al rinnovo fino al 2030: "Da parte nostra Nico è sempre stato un punto fermo, noi non volevamo mandarlo via. Abbiamo mantenuto la nostra parola e credo che lui abbia voglia di restare".