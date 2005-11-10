Roma, Gasperini: "Spero Dybala rientri settimana prossima. Cristante? Puntiamo al Napoli"

Non solo Manu Kone, sono tanti gli indisponibili in casa Roma alla vigilia della partita contro il Genoa. A fare il punto sugli infortunati ci ha pensato il tecnico Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha spiegato: "Dybala non ha nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio. Speriamo di recuperarlo settimana prossima. Per Cristante puntiamo al Napoli, ma non sarà facile. Ce lo auguriamo. Se non sarà il Napoli, sarà la partita dopo".

Pensa ad arretrare Pellegrini a centrocampo? Castro è pronto per sostituire Malen?

"Beh, sì data l'emergenza. lo può fare. Speriamo di recuperare Cristante già col Napoli. Castro è un ragazzo di valore, che ha fatto già il nostro campionato e anche molto bene. Sarà un'opportunità per lui".

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