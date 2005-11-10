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Reggiana, Tesser scuote la squadra: "Contro la Torres servono coraggio e personalità"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:49Serie C
16.10.2026 23:49Serie C
Fonti preferite
Il tecnico granata presenta la sfida alla Torres dopo il ko di Pineto: "Mi assumo le responsabilità". Battistini recupera, Henry sarà convocato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ripartire dagli errori, ritrovare fiducia e trasformare la voglia di riscatto in punti. È questa la missione della Reggiana in vista della sfida di domani contro la Torres, valida per la decima giornata del campionato di Serie C. Queste le parole di Attilio Tesser nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TuttoReggiana):

Reggiana, Tesser dopo Pineto: "Mi assumo le responsabilità"

La prestazione contro il Pineto (match sospeso al 72° per maltempo sul risultato di 2-0 per gli abruzzesi e che sarà recuperato martedì prossimo) ha lasciato amarezza in casa emiliana. Tesser non ha cercato attenuanti e ha riconosciuto apertamente le difficoltà incontrate dalla squadra, chiedendo però di non compromettere il lavoro svolto in precedenza.
"I ragazzi erano consapevoli di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Sono schietto, non trovo mai giustificazioni, quindi mi prendo tutta la responsabilità di quello che abbiamo visto in campo", ha dichiarato l'allenatore, spiegando come il gruppo abbia compreso la gravità della situazione.
Adesso servirà soprattutto ritrovare serenità, senza perdere la capacità di reagire alle difficoltà. "È necessario leggere con la giusta cattiveria il momento negativo, poi però è giusto dare fiducia al gruppo, perché senza non si può giocare", ha aggiunto Tesser, convinto che il lavoro quotidiano possa rappresentare la base da cui ripartire.
L'obiettivo è evitare che le ultime prestazioni cancellino quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione. Per riuscirci, la Reggiana dovrà ritrovare quella compattezza che le aveva permesso di esprimere un calcio convincente e di competere con continuità.

Tesser chiede una reazione: "Servono forza e personalità"

La partita contro la Torres rappresenta un passaggio importante anche sul piano mentale. Il tecnico si aspetta una squadra aggressiva fin dai primi minuti, capace di affrontare la gara senza timori e con la determinazione necessaria per imporsi.
"Domani mi aspetto un atteggiamento diverso fin dall'inizio: dobbiamo avere coraggio, giocare subito con forza, decisione e personalità", ha spiegato Tesser, tornando anche sulle sensazioni maturate prima della trasferta di Pineto. In quell'occasione, secondo l'allenatore, la squadra aveva mostrato segnali di minore brillantezza già durante la rifinitura.
Ora, invece, le indicazioni raccolte in allenamento sono state positive. "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, con grande partecipazione e applicazione da parte di tutti, anche nella rifinitura di oggi. Mi auguro di ritrovare domani ciò che ho visto in allenamento", ha sottolineato.
Il tecnico non vuole nemmeno che le difficoltà difensive inducano a cambiare continuamente assetto, rischiando di compromettere le certezze del gruppo. Le valutazioni tattiche restano aperte, ma ogni decisione dovrà rispondere alle esigenze della squadra e alle caratteristiche dei giocatori disponibili.

Reggiana-Torres, Tesser avverte: "Ci servono i tre punti"

L'avversaria di domani è una formazione che Tesser considera solida, esperta e capace di interpretare con intelligenza i diversi momenti della partita. La Torres dispone di elementi di qualità in mezzo al campo, come Mastinu e Giorico, oltre a giocatori abituati alla categoria e a un reparto offensivo che può creare pericoli.
Per la Reggiana, dunque, non basterà affidarsi alla motivazione: serviranno attenzione, intensità nei duelli e concretezza sotto porta. Il tecnico ha chiarito che il sistema di gioco avversario non rappresenta, di per sé, un problema: la differenza la faranno l'interpretazione della gara e la capacità di sfruttare le occasioni.
Il risultato, tuttavia, avrà un peso significativo anche per l'ambiente granata. "Domani sarei soddisfatto se vedessi l'atteggiamento giusto, ma soprattutto se tornassimo a fare i tre punti", ha affermato Tesser, ricordando il sostegno ricevuto dai tifosi anche nelle condizioni difficili della trasferta di Pineto.
"I tifosi meritano rispetto. Dobbiamo essere puliti in coscienza e consapevoli di dare tutto. Il risultato della vittoria dovremo cercarlo con tutte le nostre energie", ha aggiunto.

Le ultime sulla Reggiana: Battistini recupera, convocato Henry
Sul fronte della disponibilità dei giocatori, arrivano indicazioni positive per Matteo Battistini, che ha ripreso regolarmente gli allenamenti e sarà a disposizione per la sfida con la Torres. Resta invece l'assenza di Alessandro Tripaldelli, fermato da un problema muscolare, che riduce le alternative sulle corsie difensive.
Tesser potrà inoltre inserire nella lista dei convocati Henry, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo periodo di stop. Il tecnico ha precisato che il giocatore ha ripreso il lavoro sul campo e ha partecipato anche alla partitella, ma ha invitato a considerare il tempo trascorso lontano dalle competizioni prima di aspettarsi un contributo immediato.
La Reggiana si prepara quindi a una partita che vale più dei tre punti in palio: contro la Torres, i granata cercano una risposta concreta per ritrovare fiducia, dare continuità al proprio percorso e ricostruire un rapporto sereno con un ambiente che, come ricordato dallo stesso Tesser, continua a sostenere la squadra.

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