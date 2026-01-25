Live TMW Roma, Mancini: "Contento di giocare per questa squadra. Il rinnovo non sarà mai un problema"

Al termine di Roma-Milan, è il giallorosso Mancini a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23:40 - Inizia la conferenza stampa.

C'è rammarico? Ci sono similitudine all'andata?

"Stasera abbiamo fatto anche meglio, ci è mancato il gol. Torniamo a casa più forte, con una bella prestazione contro una squadra forte con un grande portiere. Siamo stati bravi poi a pareggiarla, ma la fiducia aumenta".

Cosa manca nei big match? Il rinnovo?

"A livello di prestazioni, ci sono sempre stati sebbene senza risultato: peggio di prima non potevamo fare, infatti oggi un punto l'abbiamo fatto. Siamo sereni, lavoriamo e cresciamo, siamo concentrati su di noi. Non so cosa manchi, ma con gare del genere arriveranno risultati importanti. Il rinnovo, nessun problema: sarò il primo entusiasta a parlarne, sono felicissimo di giocare alla Roma".

Il dialogo con Gasperini?

"Mi aveva detto come scalare su Nkunku e poi su Leao e Pulisic. Solo questo".

Venturino?

"Ragazzo giovane, bravo. Ha fatto un allenamento con noi, stasera è entrato bene. Deve stare tranquillo, allenarsi e capire il mister. Speriamo ci possa dare una mano".

Questa è la Roma che gioca meglio degli ultimi 7 anni? Un commento sulla crescita di Ghilardi?

"Non giudico il passato, il presente dimostra che la Roma sta facendo prestazione di livello ed è in continua crescita. Bisogna continuare a fare qualcosa di importante, sono felice di giocare in questa Roma. Sicuramente, è bello crescere. Su Ghilardi, sono contento di avere un bel parco difensori: ci sono Ndicka ed Hermoso o Celik quando gioca dietro, anche Ghilardi e Ziolkowski che hanno ottimi margini di crescita. Serve un po' di adattamento, poi se va in campo è perché se lo merita. Sono contento di avere questi giocatori in squadra".

23.48 - Termina la conferenza.