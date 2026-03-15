Como, Roma e il tema dei pochi gol. Partenze top lariane e finali flop giallorossi

Con tre vittorie consecutive il Como si è iscritto ufficialmente addirittura alla corsa per un posto nella prossima Champions League. Quello con la Roma è uno scontro diretto in tal senso, ma la squadra allenata da Gasperini ha qualche problema di troppo in trasferta, dove ha già perso sei partite.

Como e Roma hanno subito lo stesso numero di reti: 21. Meglio di loro ha fatto solo il Milan con 20. E questo potrebbe essere il tema portante della gara di oggi, anche perché, storicamente, si è sempre segnato poco in Como-Roma; parliamo di 13 gol complessivi in 13 gare e in quattro circostanze ci è anche scappato lo 0-0.

Sei penalty a favore avuti dai lariani in questo campionato, ma tre di questi sono stati falliti dai giocatori allenati da Fabregas. Trattasi di un record negativo condiviso con il Genoa.

Partenze top. Sono quelle sempre del Como che ha segnato la bellezza di nove reti nei primi 15 minuti di gioco, così come Inter e Napoli. Queste tre sono le migliori nelle primissime fasi di gara. La Roma invece è una delle due squadre a non aver mai segnato durante i minuti di recupero.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A)

13 incontri disputati

5 vittorie Como

4 pareggi

4 vittorie Roma

8 gol fatti Como

5 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A COMO

1949/1950 Serie A Como vs Roma 0-0, 14° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Roma 2-0m 16° giornata