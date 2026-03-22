Massara sulla Roma decimata: "Assenze tutte nello stesso reparto, ma capita a chiunque"

Prima della sfida dell'Olimpico tra Roma e Lecce, ai microfoni di DAZN, Frederic Massara ha commentato il match in programma: "C'è la volontà di ripartire dopo la delusione europea, per trasformare il rammarico in energia positiva. Abbiamo un obiettivo da raggiungere in campionato e dovremo reagire al meglio. Ci aspettiamo una reazione della squadra: quando c'è stata una battuta d'arresto, la squadra ha sempre risposto con prestazioni importanti che ci hanno portato risultato. Nonostante le fatiche di giovedì sera, mi auguro i ragazzi possano rispondere. Le assenze? Gli infortuni succedono a tutte le squadre, soprattutto in questa fase della stagione: abbiamo disputato oltre 30 gare, purtroppo sono concentrate tutte nello stesso reparto, quello offensivo. Dobbiamo comunque essere in grado di rispondere e fare meglio".

Gasperini senza Celik e Wesley col turco che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare e il brasiliano squalificato. Sulle fasce spazio a Rensch e Tsimikas. In mediana con Kone infortunato gioca El Aynaoui. Sulla trequarti scelto Pisilli al fianco di Pellegrini per assistere l'unica punta Malen. Di Francesco senza Coulibaly in mediana, dentro Ngom. Spazio all'israeliano Gandelman sulla trequarti, Stulic vince il ballottaggio con Cheddira.

Le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.