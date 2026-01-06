Roma, Massara: "Raspadori situazione in evoluzione, Zirkzee non piace solo a noi"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lecce: "Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l'Atletico Madrid che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi brevi in un senso o nell'altro".

Il cambio di allenatore potrebbe complicare la trattativa per Zirkzee?

"E' il centravanti del Manchester United e piace a molte squadre, non solo a noi. Adesso la situazione è diversa perché c'è stato questo cambio di guida tecnica che potrebbe modificare gli interessi tecnici anche dello stesso Manchester United, ma non mi soffermerei tanto sui singoli nomi. Il mercato ci dà la possibilità di rinforzarci nel reparto offensivo, dove abbiamo palesato qualche difficoltà realizzativa. E cercheremo di farlo".

I risultati vi stanno preoccupando?

"No, siamo partiti l'estate scorsa per un percorso di rinnovamento che deve essere effettuato in più sessioni di calciomercato. Non le consideriamo emergenza, ma occasioni da cogliere. Questa squadra ha fatto un grande 2025, adesso possiamo essere un po' più in emergenza ma siamo convinti di poter mettere in piedi una squadra che sia pronta già da stasera".