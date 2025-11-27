All'Olimpico arriva la capolista Midtjylland. Il Romanista in prima pagina: "Tutti insieme"

"Tutti insieme". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sull'impegno di Europa League che questo pomeriggio attende la Roma. I giallorossi infatti dalle 18.45 se la vedranno contro i danesi del Midtjylland, che guidano la classifica della prima fase con 12 punti, frutto di ben quattro vittorie di fila. La Roma questa sera proverà a interrompere questa striscia di successi, cercando la seconda vittoria di fila dopo quella già ottenuta a Glasgow contro i Rangers.

I capitolini pensano all'Europa senza guardare troppo al prossimo big match, che domenica metterà la Roma di fronte al Napoli in uno scontro al vertice. I tre punti del resto rilancerebbero la formazione di Gasperini a quota 9 in classifica e sarebbero utilissimi per avvicinarsi alla zona ottavi di finale. Il tecnico inoltre ritroverà diversi giocatori importanti in un Olimpico gremito, dove ci saranno oltre 60mila tifosi giallorossi pronti a sostenere la Roma.

Tra i convocati si rivedono Dybala e Mario Hermoso ma anche Bailey, che partiranno comunque dalla panchina. Tra gli assenti invece figurano solo Dovbyk e Angelino. Gasperini in ogni caso dovrebbe affidarsi a Svilar in porta, con Mancini centrale in un reparto completato da Celik e Ndicka. In mezzo al campo Cristante e El Aynaoui, con Rensch e Wesley sulle corsie. Sulla trequarti Soulé e Pellegrini, a supporto dell'unica punta Ferguson.