Roma, Molina: "Se tutti andiamo uniti sulla stessa strada, possiamo fare qualcosa di bello"

L'esterno della Roma Nahuel Molina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 3-3 nella sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Avevate voglia di non perdere.

"Avevamo tanta voglia di portare a casa punti. Anche loro hanno fatto una grande partita, almeno il punto è buono se vogliamo essere lì sopra".

Provi a dare una dimensione della Roma?

"Io ci credo tanto in questa Roma. Bisogna lavorare e continuare a pensare di vincere ogni partita. Abbiamo un grandissimo gruppo e, se tutti andiamo sulla stessa strada, possiamo fare qualcosa di bello".

Quanto è bello questo nucleo argentino?

"Bellissimo, trovare tanti argentini in un gruppo così è difficile. Siamo in 5, per noi è bellissimo e vogliamo vincere. Non c'entra se siamo in panchina o titolare, diamo tutto e siamo a disposizione del mister".