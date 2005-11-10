Roma, Mora scatenato: "All'inizio non giocavo, poi tre gol di fila: questo è il calcio"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:15Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 23:15Serie A
L'ex Porto parla anche di Ronaldo, che ha dato l'addio alla Nazionale: "Il mio idolo, ha insegnato tantissimo a tutti noi".
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Il trequartista della Roma Rodrigo Mora ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 3-0 nella sfida contro il Sassuolo valevole per l’11^ giornata di Serie A.
Come commenti il tuo gol?
"Bell'assist di Malen, ho trovato questo bel gol".
Ti aspettavi che questa squadra fosse subito così forte?
"Me ne sono accorto dagli allenamenti, dobbiamo continuare così".
All'inizio non giocavi quanto ti aspettavi: poi cosa è successo?
"Questo è il calcio, all'inizio non giochi e poi improvvisamente tre gol di fila".
Un commento sul primo Portogallo senza Ronaldo?
"E' il mio idolo, ha insegnato tantissimo a tutti noi. Per me è un grande onore far parte della Nazionale".
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