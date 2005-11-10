La Roma cala il tris al Sassuolo: assist di Malen, 4° centro in campionato per Mora
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 22:03Serie A
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07.11.2026 22:03Serie A
ella azione dei giallorossi, grande assist col tempo giusto di Malen e bellissimo diagonale di destro di Rodrigo Mora
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Poco prima dell'ora di gioco, la Roma trova il terzo gol contro il Sassuolo. Bella azione dei giallorossi, grande assist col tempo giusto di Malen e bellissimo diagonale di destro di Rodrigo Mora, che batte Muric sul palo lontano e sigla il quarto centro del suo primo campionato in giallorosso.
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