Sassuolo, Esposito: "Proviamo a dare il meglio, ma in campo poi non ci riusciamo"

L'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro la Roma perso 3-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Era lecito aspettarsi di più?

"Veniamo da un momento difficile, dove purtroppo non stiamo dando del nostro meglio nonostante in campo ci proviamo. Giocare qua era difficile, per 20 minuti l'abbiamo fatto abbastanza bene con un blocco basso per mettere una pezza ai tanti gol subiti. Purtroppo, dopo il primo gol ci siamo un po' sgretolati. Abbiamo provato a stare in partita, stasera ho poche parole".

C'è un episodio scatenate in questo passo indietro?

"No, siamo un ottimo gruppo e ci alleniamo al massimo secondo le richieste del mister. Ad oggi non stiamo dimostrando di essere la squadra di inizio campionato. Siamo in difficoltà, non so perché ma c'è solo la strada di pedalare più forte delle ultime partite".

Nelle ultime partite state tirando poco in porta.

"Quando si perde è colpa di tutti. Ci mettiamo dentro noi attaccanti, come gli altri. Non è solo una partita e non è nei miei valori dare la colpa a qualcuno: vorrebbe dire cercare degli alibi".