Roma, Mora: "Abituato a fare gol. La convocazione col Portogallo? Merito del lavoro"

Al termine di Roma-Sassuolo, è il giallorosso Mora a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.11 - Inizia la conferenza stampa.

Stai diventando un bomber ormai. Cosa è scattato in te?

"Nella mia prima stagione al Porto ho segnato diversi gol, sono abituato e mi piace segnare. Il calcio è così: quando segni il primo, prendi fiducia nel farli altri. Sono contento".

In cosa sei migliorato? La convocazione col Portogallo?

"Il mister è molto esigente, anche sulla fase difensiva. Sto migliorando in tutto, tutti giorni. Questo lavoro è stato decisivo per la convocazione: è un bel momento per me e per la mia famiglia".

Il rapporto tra te e Soulé? Con Dybala siete il miglior trio della Serie A?

"Giocare con Mati è bello, tutto diventa più facile. Poi è fantastico, mi ha aiutato molto. Paulo... non servono aggettivi, è fortissimo: sono contento di giocare con loro".

Ti stai divertendo tanto a giocare con la Roma?

"La squadra è in un ottimo momento, ci divertiamo e si vede. Il calcio è così, ci sono alti e bassi, ma l'importante è l'equilibrio e fare ciò che il mister chiede".

Cosa diresti al te del passato?

"Non è facile... Se guardo indietro, sono al terzo calcio nei professionisti: non mi aspettato un'ascesa così rapida. Sono grato al Porto, gli devo tutto. Al me bambino direi che sta lavorando bene, sono grato dell'uomo che sono oggi".

23.17 - Termina la conferenza stampa.