Roma, Ndicka: "Ritmo abbassato nella ripresa, sono contento del gol"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 21:03Serie A
autore Giuseppe Lenoci
31.10.2026 21:03Serie A
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Dopo la vittoria netta ottenuta sull'Udinese, ecco le parole di Evan Ndicka ai microfoni di DAZN: "Quando vinci 4-0 nel primo tempo, vuol dire che con altre partite abbassi il ritmo, ma l'importante che vinci. Sono contento per il gol e perché la squadra ha risposto bene".
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