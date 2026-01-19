Roma, non solo Malen e Vaz. I nomi per l'attacco: Noa Lang congelato

Gasperini si gode Malen e non vede l'ora di scoprire Vaz. E intanto attende nuovi rinforzi per un reparto d'attacco che, al termine di questo mercato invernale, potrebbe essere diametralmente differente negli interpreti. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui nomi che i giallorossi stanno seguendo in particolare per rinforzare la trequarti.

Nei giorni scorsi è circolato il nome di Noa Lang del Napoli, sul quale il Galatasaray sembra pronto ad avanzare un'offerta. Secondo il quotidiano la pista-Roma sembra essere momentaneamente congelata per questioni economiche. Gli azzurri infatti avrebbero fissato il prezzo per cederlo in 27 milioni di euro. Ed i giallorossi ne hanno già spesi 52 per gli arrivi di Malen e Vaz. Lang però piace e se ne discuterà. Senza il via libera diretto dei Friedkin, l’operazione resta congelata.

Piace il classe 2005 slovacco Leo Sauer, in forza al Feyenoord, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Resta gradito anche il nome di Andreas Schjelderup, norvegese del Benfica: Come reso noto da Massara ieri sera poi, per quanto riguarda Joshua Zirkzee resta al momento tutto bloccato. Possibile che per l'ex gioiello del Bologna se ne possa riparlare negli ultimi giorni di questo mercato invernale.