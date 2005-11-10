Roma a Parigi con un forfait pesante: Balerdi out in Champions. Oggi torna Rensch
Tommaso Bonan
Archiviata la roboante vittoria del Tardini contro il Parma, per la Roma arriva il momento di sfruttare l'ottimo momento di forma anche in Champions League. Mercoledì sera, contro la corazzata PSG.
C'è Ndicka per Balerdi
In questo senso, gli ultimi aggiornamenti da casa giallorossa dicono che sarà difficile vedere Leonardo Balerdi a Parigi. Sicuramente, se dovesse stringere i denti per partire con la squadra, non giocherà titolare. Perché la caviglia destra è dolorante - sottolinea il Corriere dello Sport - e non è frutto soltanto di una botta presa a Parma. Spazio dunque dal primo minuto a Ndicka, nel terzetto dei centrali contro il PSG con Mancini e Hermoso.
Oggi torna Rensch
Oggi potrebbe invece tornare a disposizione Rensch dopo la lesione che lo ha costretto a saltare le ultime due partite contro Sassuolo e, dopo la sosta, il Parma. L’olandese viaggerà molto probabilmente con la squadra per Parigi per essere a disposizione del tecnico.