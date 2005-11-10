Archiviata la roboante vittoria del Tardini contro il Parma, per la Roma arriva il momento di sfruttare l'ottimo momento di forma anche in Champions League. Mercoledì sera, contro la corazzata PSG.

C'è Ndicka per Balerdi

In questo senso, gli ultimi aggiornamenti da casa giallorossa dicono che sarà difficile vedere Leo­nardo Balerdi a Parigi. Sicu­ra­mente, se dovesse strin­gere i denti per par­tire con la squa­dra, non gio­cherà tito­lare. Per­ché la cavi­glia destra è dolo­rante - sottolinea il Corriere dello Sport - e non è frutto sol­tanto di una botta presa a Parma. Spazio dunque dal primo minuto a Ndicka, nel ter­zetto dei cen­trali con­tro il PSG con Man­cini e Her­moso.

Oggi torna Ren­sch

Oggi potrebbe invece tor­nare a dispo­si­zione Ren­sch dopo la lesione che lo ha costretto a sal­tare le ultime due par­tite con­tro Sas­suolo e, dopo la sosta, il Parma. L’olan­dese viag­gerà molto pro­ba­bil­mente con la squa­dra per Parigi per essere a dis­po­si­zione del tec­nico.