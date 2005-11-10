Tra sogno e realtà. E' un lunedi speciale per gli innamorati del pallone della Capitale. Lazio e Roma sono ai primi due posti della classifica. E se i tifosi della Roma potevano aspettarsi di essere protagonisti nella lotta per lo scudetto lo stesso non si può dire per il popolo biancoceleste. Diviso tra la guerra al presidente Lotito e la voglia di accompagnare anche all'Olimpico la fantastica cavalcata della squadra di Gattuso. I numeri di questo inizio di Serie A dicono tanto ma non dicono tutto. La sensazione è che Gasp e Gattuso avrebbero bisogno di qualcosa in più per dare l'assalto allo scudetto. E quel qualcosa in più potrebbe arrivare dal mercato invernale.

BILANCI DA SISTEMARE

Lazio e Roma hanno alcuni aspetti in comune anche sul fronte campagna acquisti. La prima questione riguarda l'aspetto economico. Le due società non navigano nell'oro. Lotito per poter operare liberamente o quasi sul mercato che aprirà a fine dicembre deve mettere a posto i conti entro fine mese. Quei conti che non tornavano in estate. Lo farà? Questo resta un grande punto interrogativo. Anche la famiglia Friedkin ha degli aspetti da garantire per aggirare i paletti imposti dall'Uefa. Niente di insuperabile ma resta da vedere se la proprietà americana darà il via libera a nuovi investimenti

VOGLIA DI GOL

Gattuso e Gasperini chiedono alle rispettive proprietà la stessa cosa: nuovi attaccanti, nuovi gol. Il tecnico giallorosso non perde occasione per lanciare appelli, in questo senso, ai suoi dirigenti. Il calciomercato ha abbinato mille nomi alla Roma. Nomi di livello assoluto, nomi che hanno valutazioni importanti. Ne ricordiamo solo un paio e cioè Endrick (nel mirino anche del Milan) e Balde. Tanta roba. La Lazio, invece, va a caccia di occasioni. Ha cavalcato per alcuni giorni il sogno Lang che però il Napoli ora potrebbe confermare. E sta valutando l'ipotesi Chiesa deciso a tornare in Italia visto che il suo matrimonio con il Liverpool non funziona. Vedremo. Due partite aperte. Due sfide decisive per le ambizioni di Lazio e Roma