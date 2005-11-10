Il migliore è Fabio Maresca, il peggiore Simone Sozza. In mezzo c'è la buona prova di Maria Sole Ferrieri Caputi, che si riscatta dopo le polemiche delle scorse settimane. Il bilancio arbitrale della dodicesima giornata di Serie A, in attesa del posticipo tra Monza e Fiorentina di questa sera, è nel complesso positivo, anche se non mancano gli episodi controversi. Le valutazioni più importanti riguardano Atalanta-Inter, Sassuolo-Genoa e Parma-Roma, tre partite che hanno offerto spunti molto diversi.

Maresca impeccabile sui rigori, Ferrieri Caputi si riscatta

La prestazione migliore arriva, come anticipato, dalla partita più complicata, anche per il numero di gol. Maresca dirige con personalità il 4-4 tra Atalanta e Inter, prendendo le decisioni corrette nei momenti decisivi. Giusti entrambi i rigori per fallo di mano: quello di Zappacosta, che tocca due volte il pallone con il braccio e viene punito per il secondo contatto, e quello di Bastoni, che interviene con il braccio sopra l'altezza della spalla. Corretta anche la mancata espulsione di Zappacosta: il pallone non era più diretto verso la porta e non ha senso parlare di chiara occasione da gol negata, mentre il primo tocco era di per sé potenzialmente non punibile.

Promossa anche Ferrieri Caputi, alla quale Daniele Orsato ha rinnovato la fiducia dopo il discusso episodio di Como-Venezia, quando aveva inizialmente assegnato un rigore corretto, salvo revocarlo dopo il richiamo del VAR. In Sassuolo-Genoa sceglie un metro all'inglese e lo mantiene per tutta la partita. Qualche ammonizione poteva starci, ma la direzione è coerente. Soprattutto, è difendibile la decisione di non concedere il rigore per il tocco di mano di Messias: il controllo del brasiliano è scoordinato, ma il movimento del braccio è congruo.

Sozza bocciato: due possibili espulsioni in Parma-Roma

Il giudizio più negativo riguarda invece Sozza, che in Parma-Roma lascia correre davvero troppo. Due gli episodi principali: Troilo calcia volontariamente il pallone addosso a Malen, rimasto a terra dopo un contrasto con Daffara, mentre Mancini tira i capelli a Touré durante un duello. In entrambi i casi, soprattutto nel primo, ci sono elementi per valutare una condotta violenta e, dunque, un possibile cartellino rosso. Il direttore di gara non interviene e neppure il VAR Di Paolo lo richiama al monitor. Corretta, invece, la punizione concessa alla Roma prima del vantaggio di Malen per il fallo di Keita su Cristante.

Le altre partite: qualche dubbio, pochi errori decisivi

Nel resto della giornata, il caso più discusso riguarda Marcenaro in Lazio-Lecce: il contatto tra Maleh e Frattesi è al limite, qualche dubbio anche per Calzavara in Como-Cagliari, soprattutto sul contatto tra Kaiki e Grandu, ma anche qui siamo in un'area grigia. Bene Arena in Juventus-Venezia, corretto il rigore concesso ai bianconeri; qualche imprecisione per Pairetto in Milan-Frosinone, soprattutto per il vantaggio non applicato dopo un fallo su Rabiot. Promosso Di Bello in Napoli-Torino, senza particolari problemi anche per Marinelli in Bologna-Udinese.