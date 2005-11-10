Spettacolo al Viola Park, la Fiorentina rovescia il Como: 4-3 e sorpasso in classifica
Yvonne Alessandro
Finisce qui una partita emozionantissima, ricca di colpi di scena tra Fiorentina Women e Como 1907 Femminile. Sette gol e una remuntada riuscita alla formazione viola che ha approfittato dell'autorete di Durante per risalire la china delle due reti iniziali (Giacinti-Bonfantini) per trovare il pareggio con Johansen alla ripresa del gioco. Hurtig ha calato il poker e chiuso i conti, nonostante il rigore allo scadere di Wullaert per accorciare, ma le lariane di Mazzantini non sono riuscite a riprenderla in tempo.
Il risultato
Fiorentina Women - Como 1907 4-3
7' Giacinti (C), 33' Bonfantini (C), 40' autogol Durante (F), 46' Johansen (F), 74' Hurtig (F), 90'+4 Wullaert (C)
La classifica aggiornata
1. Roma 24 punti
2. Inter 19
3. Fiorentina 16
4. Como 1907 14
5. Juventus 12
6. Milan 10
7. Parma 8
8. Como Women 8
9. Ternana 8
10. Napoli 6
11. Lazio 3
12. Sassuolo 3