Finisce qui una partita emozionantissima, ricca di colpi di scena tra Fiorentina Women e Como 1907 Femminile. Sette gol e una remuntada riuscita alla formazione viola che ha approfittato dell'autorete di Durante per risalire la china delle due reti iniziali (Giacinti-Bonfantini) per trovare il pareggio con Johansen alla ripresa del gioco. Hurtig ha calato il poker e chiuso i conti, nonostante il rigore allo scadere di Wullaert per accorciare, ma le lariane di Mazzantini non sono riuscite a riprenderla in tempo.

Il risultato

Fiorentina Women - Como 1907 4-3

7' Giacinti (C), 33' Bonfantini (C), 40' autogol Durante (F), 46' Johansen (F), 74' Hurtig (F), 90'+4 Wullaert (C)

La classifica aggiornata

1. Roma 24 punti

2. Inter 19

3. Fiorentina 16

4. Como 1907 14

5. Juventus 12

6. Milan 10

7. Parma 8

8. Como Women 8

9. Ternana 8

10. Napoli 6

11. Lazio 3

12. Sassuolo 3