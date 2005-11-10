La Juventus si muoverà per una prima punta a gennaio. Dopo le trattative che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche Luciano Spalletti si è esposto, dopo il successo sul Venezia: “Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato”, ha detto l’allenatore toscano tornando sulla campagna acquisti estiva.

L’analisi di Spalletti è poi proseguita: “Nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo”. Una richiesta chiara, con la società che già da qualche settimana ha attivato i contatti in questo senso.

Chi sono i nomi seguiti dalla Juventus?

Uno è sempre quell’Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid a lungo cercato in estate. In questo avvio di stagione con Simeone non sta trovando spazio, possibile che fra qualche settimana possa diventare un’occasione. Altro nome forte è Falorin Balogun, che il Monaco non svenderò nonostante una scarsa centralità nel progetto. In Italia potrebbero tornare a scaldarsi i nomi di Antonio Raimondo e Gianluca Scamacca, ma è soprattutto Gustavo Varela a stuzzicare le idee bianconere. Anche se per il suo cartellino serviranno fra i 30 ed i 40 milioni di euro.