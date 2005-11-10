Nick Woltemade ieri pomeriggio allo Stadium ha cambiato il volto di Juventus-Venezia 4-0. Entrato in campo dopo l'intervallo per un deludente Alajbegovic costretto a lasciare il terreno di gioco causa infortunio, il gigante di Brema con poche azioni ha cambiato il volto della partita. "Impiega sette minuti per lasciare il suo segno sul match. Scarica alle spalle di Stankovic la rete del vantaggio e serve a Koopmeiners la palla del 2-0", il commento di TMW alla sua prestazione. Voto 7.5.

Le parole di Spalletti di Woltemade e i suoi numeri

Per Spalletti l'attaccante tedesco non è la soluzione alla sua richiesta di un centravanti: "È un calciatore che punta ci può giocare, è tecnico, ma non è uno che strappa e non è uno fisico che regge botta col centrale. Ha bisogno di giocare lì e scegliersi la posizione. È bravo nel dialogo con i compagni". Però i suoi numeri alla Juventus stanno iniziando a essere interessanti: cinque reti e tre assist in 14 partite. Non male per un giocatore che il Newcastle a fine agosto - un anno dopo averlo pagato 80 milioni di euro per sostituire Alexander Isak - ha provato a scaricare in tutti i modi per far spazio a un altro attaccante. E' stato consegnato alla Juventus in prestito secco oneroso per tre milioni di euro.

Malissimo il suo erede al Newcastle

Peccato però che in casa magpies - a quasi tre mesi di distanza - gli affari non tornino. Già, perché nei giorni in cui veniva prestato Woltemade alla Juventus, il Newcastle dal Lille acquistava l'attaccante belga Matias Fernandez-Pardo per circa 60 milioni di euro. Metteva sotto contratto un giocatore che, finora, non ha lasciato alcuna traccia in Premier League.

Sempre in panchina nella sfida pareggiata 2-2 contro l'Arsenal nel week-end, l'ex Gent aveva giocato un quarto d'ora prima della sosta contro il Fulham e causa problemi fisici non era stato convocato nelle due precedenti gare. Ad oggi lo score racconta di sette presenze, poco meno di 400 minuti giocati e ancora zero gol. Numeri decisamente non all'altezza della cifra pagata, ma nemmeno del rendimento di quel Woltemade che settimana dopo settimana è sempre più dentro il progetto Juventus.